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A l'Unesco, le pape appelle à la protection des jeunes face à l'IA et au numérique
information fournie par AFP 25/09/2026 à 16:31
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Le pape Léon XIV à l'Unesco à Paris le 25 septembre 2026 ( POOL / Remo Casilli )

Le pape Léon XIV à l'Unesco à Paris le 25 septembre 2026 ( POOL / Remo Casilli )

Le pape Léon XIV a exhorté vendredi la communauté internationale à protéger "les enfants et les jeunes" face aux nouvelles technologies numériques et à l'intelligence artificielle, dont l'essor "doit soutenir leur développement, leur éducation" et préserver "leur liberté de penser et de discerner".

Lors d'un discours au siège de l'Unesco, le souverain pontife a également lancé un nouvel appel à donner un "sens" et un "fondement éthique" à l'IA, en écho à des propos déjà formulés en mai dans son encyclique "Magnica humanitas".

"Certains systèmes artificiels se sont vu attribuer le nom de notre faculté humaine de pensée: l'intelligence. Pourtant, dans le même temps, nos idées et nos relations risquent d'être appauvries par un processus de déshumanisation", a déclaré le pape devant les représentants des 194 Etats membres de l'Organisation de l'ONU pour la culture, l'éducation et la science, qui l'avaient accueilli avec une "standing ovation".

"Sans fondement éthique commun, la multiplication des canaux de communication risque de propager de fausses informations et de donner cours à des paroles vides de sens, entravant ainsi le dialogue au lieu de le favoriser. L'intelligence artificielle amplifie ce problème. Bien que ces systèmes puissent corréler des données, ils ne peuvent répondre aux questions relatives au sens de la vie humaine, qui s'enracine dans l'expérience vécue. Or, l'être humain ne peut vivre sans sens. Le sens est l'oxygène de l'esprit", a-t-il poursuivi.

Soulignant le rôle de l'Unesco, "un lieu où l'humanité réfléchit sur elle-même, sur son histoire et sur son avenir", il a encouragé "la communauté internationale dans son ensemble à accorder une attention particulière à la protection des enfants et des jeunes".

"À l'ère du numérique, leur vulnérabilité ne doit jamais devenir un prétexte à l'exploitation. Puisse ces technologies soutenir leur développement, leur éducation et leurs relations, en préservant leur liberté de penser et de discerner, et en restant toujours au service de la dignité de la personne humaine".

Dans un discours prononcé peu avant, le directeur général de l'Unesco Khaled el-Enany s'était dit "convaincu que l'Unesco est la plateforme idéale pour porter la réflexion sur le cadre qui leur permettra de comprendre, de maîtriser et de faire de l'intelligence artificielle un levier d'émancipation et d'avenir".

"Avec nos États membres, nos réseaux et nos experts, nous œuvrons à faire émerger une intelligence artificielle au service des peuples: éthique, accessible, équitable et durable", a-t-il souligné, en rappelant que l'organisation a, dès 2021, adopté un texte pionnier Baptisé "Recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle".

IA: Intelligence artificielle
Pape Leon XIV
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