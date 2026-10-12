Airbus teste le drone "Valkyrie" en Europe et prévoit qu'il sera opérationnel en 2029

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* Le prochain vol d'essai est prévu au premier trimestre 2027, avec le système de mission d'Airbus à bord

* Le premier vol en formation avec l'Eurofighter est prévu plus tard dans l'année 2027

* L'armée de l'air allemande a besoin d'environ 500 CCA, selon Schoellhorn

par Sabine Siebold

Airbus AIR.PA a effectué le premier vol d’essai en Europe d’un drone de fabrication américaine qu’il espère associer aux avions Eurofighter, mais sans y intégrer pour l’instant son système de mission européen, a déclaré le directeur général de sa division défense.

Ces débuts européens limités du drone "Valkyrie", développé par la société américaine Kratos Defense KTOS.O , visent à démontrer que les obstacles réglementaires qui ont entravé les efforts passés d’intégration des drones militaires dans l’espace aérien complexe de l’Europe peuvent être surmontés.

En 2025, Airbus et Kratos ont annoncé un partenariat visant à fournir à l’armée de l’air allemande, d’ici 2029, des drones de combat capables de voler de manière autonome, d’être pilotés à distance ou de faire équipe avec des Eurofighters.

Ce drone s’appuiera sur l’avion de combat collaboratif sans pilote lancé sur rail de Kratos (CCA) "Valkyrie", doté d’une autonomie supérieure à 5 000 km (3 107 miles), et équipé du système de mission d’Airbus.

"Pour l’instant, il s’agit d’une avancée majeure en termes d’autorisations nécessaires à la concrétisation de ce projet", a déclaré Michael Schoellhorn, directeur général d’Airbus Defence and Space, à Reuters à l’issue du vol effectué au-dessus de l’Europe du Nord le 29 septembre.

"Nous avons volé jusqu’à Mach 0,8 à différentes altitudes et dans différentes assiettes. Nous avons testé toutes sortes de scénarios et avons été très impressionnés; ce fut donc un succès total", a-t-il ajouté lors d’une interview.

Airbus est en concurrence dans un secteur de plus en plus encombré, où figurent notamment Boeing BA.N , Lockheed Martin

LMT.N , Northrop Grumman NOC.N , General Atomics, Anduril Industries et Saab SAABb.ST , pour la construction d’avions de combat sans pilote afin de tirer parti de ce qui pourrait devenir un nouveau marché mondial de la défense de plusieurs milliards de dollars.

En 2013, l’Allemagne avait annulé le projet de drone "Euro Hawk" développé par Northrop à la suite d’un différend concernant les règles européennes de certification civile.

Schoellhorn a indiqué que le "Valkyrie" devrait être équipé du système de mission MARS d’Airbus pour son prochain vol d’essai, prévu au premier trimestre 2027. Le premier vol en formation avec un avion Eurofighter est prévu plus tard dans l’année.

COÛT ESTIMÉ À 20 MILLIONS D'EUROS PAR UNITÉ

Schoellhorn a estimé le coût du "Valkyrie" à environ 20 millions d’euros et a évalué les besoins totaux de l’Allemagne à environ 500 CCA.

L’armée de l’air allemande s’efforce actuellement de clarifier ses besoins — par exemple, pour déterminer si le drone est destiné à opérer aux côtés de pilotes de chasse dans le cadre de combats air-air, de frappes air-sol ou de guerre électronique, a-t-il précisé.

"J’espère que d’ici le premier semestre 2027, nous saurons clairement ce que nous sommes censés fournir ou ce que l’industrie dans son ensemble est censée apporter."

Il a évoqué la possibilité d’une production allemande ou européenne si le volume des commandes le permettait.

Interrogé sur la dépendance vis-à-vis des États-Unis à un moment où Washington est considéré par certains membres de l’alliance occidentale comme un partenaire de moins en moins fiable, Schoellhorn a déclaré qu’équiper une plateforme américaine existante d’un système européen constituait un compromis pragmatique.

"L’élément central — le lieu où les données sont traitées, où les missions sont gérées et où les données sont mises en œuvre dans le cadre de la mission — est conçu en Europe", a-t-il déclaré.

(1 dollar = 0,8928 euro)