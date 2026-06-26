Airbus signe un MOU avec Kawasaki Heavy Industries sur l'Eurodrone 950

Airbus AIR.PA a annonce vendredi avoir signé un protocole d'accord avec Kawasaki Heavy Industries

7012.T pour analyser les possibilités de développer une variante japonaise de l'Eurodrone U950 destinée à la lutte anti-sous-marine.

Les deux groupes entameront ensuite des discussion autour de différentes options pour la conception, le développement et la commercialisation de cette version japonaise pour garantir que le Japon puisse exploiter l’Eurodrone de manière souveraine et sans restrictions.

Le Japon bénéficie d'un statut d'observateur au sein du programme Eurodrone depuis 2023.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)