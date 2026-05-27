information fournie par Reuters • 27/05/2026 à 16:05

Airbus signe un contrat avec le ministère de l’Intérieur tchèque pour 11 hélicoptères H145

Airbus SE AIR.PA :

* LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR TCHÈQUE SIGNE UN CONTRAT POUR L’ACHAT DE 11 HÉLICOPTÈRES AIRBUS H145

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(Rédaction de Gdansk)