Airbus serait sur le point de décrocher une commande d'avions gros-porteurs auprès d'une compagnie aérienne scandinave, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte aux paragraphes 3 à 5)

Airbus AIR.PA est sur le point de conclure une commande d'appareils gros-porteurs auprès dela plus grande compagnie aériennescandinave, SAS AB, qui comprend un mélange d'Airbus A330neo et d'A350, plus avancés, avec environ 15 à 20 appareils à l'étude, a rapporté samedi Bloomberg News.

La compagnie aérienne devrait finaliser l'accord dans les semaines à venir et recevra les appareils au début de la prochaine décennie. C'est ce qu'ajoute l'article, citant des sources proches du dossier.

Airbus et SAS AB n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Reuters n'a pas pu vérifier cette information. La compagnie aérienne avait également été en pourparlers avec Boeing au sujet d'une importante commande d'avions gros-porteurs, mais a décidé de choisir le constructeur européen afin de maintenir l'homogénéité de sa flotte et de limiter les coûts, ajoute l'article.

En mars, SAS AB a été l'une des premières compagnies aériennes à réduire un nombre limité de vols en raison de la “hausse brutale et soudaine” des prix du carburant provoquée par la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran.