 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Airbus serait sur le point de décrocher une commande d'avions gros-porteurs auprès d'une compagnie aérienne scandinave, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 06/06/2026 à 15:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte aux paragraphes 3 à 5)

Airbus AIR.PA est sur le point de conclure une commande d'appareils gros-porteurs auprès dela plus grande compagnie aériennescandinave, SAS AB, qui comprend un mélange d'Airbus A330neo et d'A350, plus avancés, avec environ 15 à 20 appareils à l'étude, a rapporté samedi Bloomberg News.

La compagnie aérienne devrait finaliser l'accord dans les semaines à venir et recevra les appareils au début de la prochaine décennie. C'est ce qu'ajoute l'article, citant des sources proches du dossier.

Airbus et SAS AB n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Reuters n'a pas pu vérifier cette information. La compagnie aérienne avait également été en pourparlers avec Boeing au sujet d'une importante commande d'avions gros-porteurs, mais a décidé de choisir le constructeur européen afin de maintenir l'homogénéité de sa flotte et de limiter les coûts, ajoute l'article.

En mars, SAS AB a été l'une des premières compagnies aériennes à réduire un nombre limité de vols en raison de la “hausse brutale et soudaine” des prix du carburant provoquée par la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran.

Valeurs associées

AIRBUS
178,960 EUR Euronext Paris +1,11%
BOEING CO
215,460 USD NYSE -0,93%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les habitants de Fleurance "anéantis" et "en colère"
    Les habitants de Fleurance "anéantis" et "en colère"
    information fournie par AFP Video 06.06.2026 15:10 

    Les habitants de Fleurance se disent "anéantis" et "en colère" suite à la confirmation que le corps retrouvé jeudi soir dans le Gers est bien celui de Lyhanna, 11 ans, disparue depuis le 29 mai, et alors que l'exécutif a déploré vendredi des dysfonctionnements ... Lire la suite

  • Le co-fondateur de Netflix Reed Hastings à la Milken Institute Global Conference le 18 octobre 2021 ( AFP / Patrick T. FALLON )
    Netflix: Jay Hoag succède au cofondateur Reed Hastings
    information fournie par AFP 06.06.2026 15:06 

    Le géant américain du streaming Netflix a nommé un de ses administrateurs, Jay Hoag, à la présidence de son conseil, à la suite du départ annoncé mi-avril du cofondateur Reed Hastings, selon un document déposé vendredi auprès du gendarme boursier américain, la ... Lire la suite

  • Le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth, le 6 juin à Colleville-sur-mer, dans le Calvados ( AFP / LOU BENOIST )
    Commémorations du débarquement en Normandie: Hegseth appelle les Européens au réarmement
    information fournie par AFP 06.06.2026 14:55 

    Le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth a de nouveau appelé les pays européens à en faire plus pour leur défense samedi matin au cimetière militaire américain de Colleville-sur-mer, quelques heures après avoir renoncé à participer à la cérémonie internationale ... Lire la suite

  • Nature & Découvertes comptait 850 salariés et 96 magasins fin 2025, en comptant les magasins franchisés. ( AFP / Sebastien DUPUY )
    Nature & Découvertes ferme 5 magasins en région parisienne et à Marseille
    information fournie par AFP 06.06.2026 14:34 

    L'enseigne Nature & Découvertes va fermer quatre magasins en Ile-de-France, a indiqué la communication du groupe Fnac Darty, confirmant des informations du quotidien Le Monde, tandis que la fermeture d'un cinquième site à Marseille était déjà actée. Fnac Darty, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
93,03 -2,44%
CAC 40
8 218,24 -0,32%
Or
4 330,11 0,00%
SPACEX
0 0,00%
EUR/USD SPOT
1,1522 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank