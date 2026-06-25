Airbus, Safran et Tikehau Capital signent un accord pour la cession de la participation de Tikehau Capital dans Aubert & Duval

information fournie par Zonebourse • 25.06.2026 • 08:43 •

La société de haute technologie spécialisée dans les technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie a annoncé l'obtention d'une facilité de financement de 140 millions d'euros auprès de la Banque européenne d'investissement. Ce financement, ... Lire la suite