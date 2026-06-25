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Airbus, Safran et Tikehau Capital signent un accord pour la cession de la participation de Tikehau Capital dans Aubert & Duval
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 08:55

Airbus SE AIR.PA :

* SAFRAN ET TIKEHAU CAPITAL SIGNENT UN ACCORD POUR LA CESSION DE LA PARTICIPATION DE TIKEHAU CAPITAL DANS AUBERT DUVAL

* L’ACQUISITION DE LA PARTICIPATION DÉTENUE PAR TIKEHAU CAPITAL SERAIT RÉALISÉE À PARITÉ ENTRE AIRBUS ET SAFRAN

* LA RÉALISATION DE L’OPÉRATION DEMEURE NOTAMMENT SOUMISE À L’OBTENTION DES AUTORISATIONS RÉGLEMENTAIRES REQUISES

Texte original nFWN42W11V Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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