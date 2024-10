Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: Riyadh Air commande 60 avions de la famille A321neo information fournie par Cercle Finance • 30/10/2024 à 14:56









(CercleFinance.com) - Riyadh Air, la nouvelle compagnie aérienne internationale basée en Arabie Saoudite, a passé une commande ferme de 60 avions de la famille A321neo.



L'accord a été signé lors de la Future Investment Initiative (FII) à Riyad, marquant une étape importante pour Riyadh Air.



' Cet investissement nous permettra non seulement de soutenir la croissance économique du secteur de l'aviation, mais aussi de garantir que Riyadh Air exploite l'une des flottes les plus économes en carburant. Il contribuera à aider l'Arabie saoudite à atteindre ses objectifs de décarbonisation ', a déclaré Tony Douglas, DG de Riyadh Air.



Christian Scherer, DG de la division Commercial Aircraft d' Airbus , a déclaré : ' L'A321neo de dernière génération apportera une efficacité exceptionnelle aux opérations de la compagnie aérienne, des contributions concrètes à ses objectifs de décarbonation et un confort à ses passagers. '





