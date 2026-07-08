Airbus revoit à la baisse ses prévisions de demande dans le secteur aéronautique suite à la guerre en Iran et aux droits de douane

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* Airbus revoit à la baisse de 1 % ses prévisions sur 20 ans concernant les livraisons d'avions de ligne

* Prévoit 42 060 livraisons pour l'ensemble du secteur sur la période 2026-2045

* Airbus: l’Asie devrait représenter environ la moitié de l’ensemble des livraisons

* Airbus revoit à la hausse la part de la demande de renouvellement, qui passe à 47 % des livraisons contre 45 % auparavant

par Joanna Plucinska et Tim Hepher

Airbus AIR.PA a revu à la baisse mercredi de 1 % ses prévisions sur 20 ans concernant la demande en avions de ligne à l’échelle du secteur, après que la guerre en Iran et les tensions commerciales ont freiné brutalement ce qui avait été un rebond spectaculaire de l’activité des compagnies aériennes depuis la pandémie de COVID-19.

Le plus grand constructeur aéronautique mondial a déclaré qu’il tablait toujours sur une forte demande d’avions, tirée par l’Asie, qui devrait représenter environ la moitié de l’ensemble des livraisons, mais que la succession de crises liées aux droits de douane et au Golfe avait coupé l’élan de ses précédentes projections de croissance.

“Cette reprise post-COVID s’est en effet stabilisée”, a déclaré aux journalistes Antonio Da Costa, responsable de l’analyse de marché.

La révision à la baisse des perspectives de croissance à long terme laisse entrevoir un marché de l’aviation un peu moins dynamique à l’avenir, les compagnies aériennes revoyant à la baisse leurs plans d’augmentation de capacité face à la hausse des prix du pétrole liée à la guerre en Iran.

LA PÉNURIE D’AVIONS POURRAIT S’ATTÉNUER

Après avoir examiné la demande dans l’ensemble du secteur, qui inclut les avions vendus par son concurrent Boeing ainsi que par la Chine, nouvelle venue sur le marché, Airbus a déclaré s’attendre à 42 060 livraisons totales d’avions de ligne entre 2026 et 2045, soit une baisse de 1 % par rapport à ses précédentes prévisions sur une période glissante de 20 ans.

Ce chiffre comprend 33 920 avions monocouloirs dans le segment le plus dynamique du secteur, qui inclut la famille Airbus A320neo et le Boeing 737 MAX, ainsi que 8 140 avions gros-porteurs ou long-courriers, ces deux chiffres étant en baisse de 1 % par rapport aux prévisions précédentes sur 20 ans.

Ce chiffre est tout juste suffisant pour répondre aux plans de production annoncés par Airbus et Boeing BA.N tout en laissant une marge de manœuvre au C919 chinois, concurrent direct, dans les années à venir, ce qui laisse penser que les pénuries généralisées d’avions observées récemment pourraient finir par s’atténuer.

Airbus a indiqué s’attendre à ce qu’une part plus importante du total des livraisons d’avions de ligne – 47 % contre 45 % auparavant – serve à remplacer des appareils plus anciens plutôt qu’à augmenter la taille des flottes.

La société européenne a également revu à la hausse son chiffre global de croissance du trafic passagers, le portant de 3,6 % à 3,9 % par an, mais ses dirigeants ont précisé que cela représentait une révision à la baisse par rapport aux 4,1 % enregistrés à périmètre constant.

Airbus n’a pas fourni de données concernant la demande en avions-cargos.

RETOUR À LA NORMALE POUR LES PLATEFORMES DU MOYEN-ORIENT

Le Moyen-Orient reste l’une des régions qui continuent de se redresser fortement malgré un cessez-le-feu fragile dans le conflit iranien; les plateformes du Golfe ont en effet retrouvé des volumes de trafic proches de la normale, a indiqué Airbus.

Le marché du transport aérien qui connaît la plus forte croissance au monde reste l’Inde, où Airbus a revu à la hausse ses prévisions de croissance annuelle du trafic intérieur, passant de 8,9 % à 9,1 %. Le constructeur a en revanche abaissé ses prévisions de croissance pour l’immense marché intérieur chinois, les ramenant de 5,4 % à 4,7 %.

Airbus et Boeing affirment que le secteur aérien a démontré sa capacité à absorber les chocs, du 11 septembre à la crise financière en passant par la COVID-19.

Mais à mesure que le transport aérien se développe, le secteur arrive à maturité, ce qui signifie que certains taux de croissance à long terme commencent à s’essouffler. Les compagnies aériennes prolongent également la durée de vie de leurs avions ou augmentent leur capacité de transport, tandis que l’intelligence artificielle pourrait encore améliorer l’efficacité, a déclaré M. Da Costa.

Selon les analystes, les prévisions d’Airbus et de Boeing justifient des investissements plus importants dans l’aviation. Mais si elles se sont révélées globalement exactes, leur composition illustre l’évolution des orientations stratégiques.

Dans sa dernière édition, Airbus a souligné l’importance des villes secondaires en mettant en avant des avions de petite taille comme l’A220 et l’A321XLR à fuselage étroit, capables de “contourner les méga-hubs”.

Il y a dix ans, Airbus vantait l’importance cruciale des “mégapoles” desservies par son superjumbo A380, le plus gros avion de ligne au monde, dont la production a depuis été arrêtée en raison d’une faible demande.