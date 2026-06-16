Airbus remporte un nouveau contrat auprès de Loft Orbital pour 10 plateformes de satellites

Airbus SE AIR.PA :
* REMPORTE UN NOUVEAU CONTRAT AUPRÈS DE LOFT ORBITAL POUR 10 PLATEFORMES DE SATELLITES
* LES 10 SATELLITES LONGBOW SERONT FABRIQUÉS À TOULOUSE ET LIVRÉS EN 2028
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
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