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Airbus remporte un nouveau contrat auprès de Loft Orbital pour 10 plateformes de satellites
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 14:29

Airbus SE AIR.PA :

* REMPORTE UN NOUVEAU CONTRAT AUPRÈS DE LOFT ORBITAL POUR 10 PLATEFORMES DE SATELLITES

* LES 10 SATELLITES LONGBOW SERONT FABRIQUÉS À TOULOUSE ET LIVRÉS EN 2028

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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