information fournie par Reuters • 16/06/2026 à 14:29

Airbus remporte un nouveau contrat auprès de Loft Orbital pour 10 plateformes de satellites

Airbus SE AIR.PA :

* REMPORTE UN NOUVEAU CONTRAT AUPRÈS DE LOFT ORBITAL POUR 10 PLATEFORMES DE SATELLITES

* LES 10 SATELLITES LONGBOW SERONT FABRIQUÉS À TOULOUSE ET LIVRÉS EN 2028

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(Rédaction de Gdansk)