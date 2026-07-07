Airbus reçoit une commande du service des douanes et de la protection des frontières des USA pour 10 hélicoptères H125

Airbus SE AIR.PA :
* LE SERVICE DES DOUANES ET DE LA PROTECTION DES FRONTIÈRES DES USA COMMANDE 10 HÉLICOPTÈRES AIRBUS H125
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
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