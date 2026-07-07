information fournie par Reuters • 07/07/2026 à 17:06

Airbus reçoit une commande du service des douanes et de la protection des frontières des USA pour 10 hélicoptères H125

Airbus SE AIR.PA :

* LE SERVICE DES DOUANES ET DE LA PROTECTION DES FRONTIÈRES DES USA COMMANDE 10 HÉLICOPTÈRES AIRBUS H125

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(Rédaction de Gdansk)