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Airbus reçoit une commande d'Atlas Air pour 20 avions cargos A350F
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 17:08

Airbus annonce qu'Atlas Air Worldwide Holdings, groupe de fret aérien basé à New York, a passé une commande ferme historique de 20 Airbus A350F cargo, soit la plus importante commande jamais passée pour cet appareil de dernière génération.

Ces A350F, qui feront d'Atlas Air Worldwide le plus gros client pour cet avion économe en carburant, seront déployés pour accompagner la croissance de ce groupe américain de logistique aéronautique externalisée.

Selon le constructeur aéronautique européen, Atlas est "idéalement placée pour offrir les performances de nouvelle génération de l'A350F aux opérateurs du monde entier, et ce, sur une grande variété de marchés et de modèles économiques".

"L'A350F est une plateforme performante et fiable, offrant des gains de charge utile et d'autonomie, ainsi qu'un profil de développement durable solide", commente pour sa part Michael Steen, directeur général d'Atlas Air Worldwide.

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