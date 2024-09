Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 08:16









(CercleFinance.com) - Airbus lance un programme de rachat d'actions, dans le but de soutenir les activités futures du plan d'actionnariat salarié et les plans de rémunération fondés sur des actions.



Le programme sera exécuté sur le marché libre au cours d'une période se terminant le 31 mars 2025, pour un nombre maximum de 4 254 000 actions.



Airbus a mandaté une société d'investissement pour gérer l'exécution de la première tranche du programme, qui comprendra un montant allant jusqu'à un maximum de 2 127 000 actions, à compter du 9 septembre 2024 et jusqu'au 31 octobre 2024 au plus tard.



'Le programme est entrepris conformément à l'autorisation accordée par les actionnaires au Conseil d'administration d'Airbus lors de l'Assemblée générale annuelle d'Airbus qui s'est tenue le 10 avril 2024, de racheter jusqu'à un maximum de 10 % du capital social émis de la Société' indique le groupe.





Valeurs associées AIRBUS 129,30 EUR XETRA +0,75%