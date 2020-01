Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus proche d'un accord pour clore des enquêtes pour corruption Reuters • 27/01/2020 à 21:46









AIRBUS PROCHE D'UN ACCORD POUR CLORE DES ENQUÊTES POUR CORRUPTION (Reuters) - Airbus est sur le point de conclure un accord mettant fin à des enquêtes pour corruption engagées depuis près de quatre ans contre le groupe au Royaume-Uni, en France et aux Etats-Unis, rapporte lundi le Financial Times. Cet accord est attendu dans les prochains jours et pourrait se solder pour l'avionneur par le versement d'environ 3 milliards de dollars de pénalités, déclarent des sources proches du dossier citées par le quotidien. (Rédaction de Bangalore, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -4.39%