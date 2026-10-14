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Airbus prévoit un doublement du marché des services aéronautiques d'ici 2045
information fournie par Zonebourse 14/10/2026 à 15:19

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Le constructeur aéronautique anticipe un marché mondial dépassant 420 milliards de dollars à cet horizon, porté par l'expansion de la flotte et la hausse du trafic aérien.

Airbus indique prévoir une croissance annuelle moyenne de 3,8% du marché des services aéronautiques entre 2026 et 2045. La flotte mondiale devrait atteindre 45 550 appareils, tandis que le nombre de passagers doublerait pour s'établir à 10 milliards.

La maintenance des équipements hors avion constituera le premier segment, avec 217 MdsUSD, devant le soutien aux opérations de maintenance (104 MdsUSD). Les services numériques et de connectivité afficheront la progression la plus rapide, à 5,3% par an, pour atteindre 27 MdsUSD.

Selon l'avionneur, cette expansion devrait conduire au recrutement de plus de 2,44 millions de professionnels supplémentaires, soit 730 000 techniciens de maintenance, 660 000 pilotes et 1,05 million de membres d'équipage de cabine.

L'Europe et la Communauté des Etats indépendants (CEI), l'Amérique du Nord et la Chine devraient rester les principaux marchés, tandis que l'Asie connaîtra la croissance la plus rapide.

Peu après 15h, le titre Airbus progressait de 2,5% à la Bourse de Paris autour des 191 euros.

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