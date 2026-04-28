Airbus pénalisé par ses faibles livraisons d'avions

L'avionneur européen Airbus est pénalisé au premier trimestre par de faibles livraisons d'avions commerciaux, qui pèsent sur ses comptes, tandis que son concurrent américain Boeing, en phase de redressement, signe les livraisons record.

( AFP / SERGIO YATE )

Les faibles livraisons d'avions commerciaux d'Airbus dues au pénuries de moteurs Pratt & Whitney ont fait chuter le bénéfice net de l'avionneur européen de 26% à 586 millions d'euros au premier trimestres, selon les résultats publiés mardi.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 12,65 milliards d'euros, en recul de 7% par rapport à la même période de l'année dernière.

Ces résultats "reflètent un niveau plus faible de livraisons d'avions commerciaux et une solide performance de notre division Defense and Space", a déclaré le patron d'Airbus Guillaume Faury cité dans un communiqué en soulignant "la pénurie de moteurs Pratt & Whitney".

- Battu par Boeing -

Depuis le début de l'année, Airbus n'a livré que 114 avions commerciaux contre 143 pour Boeing. L'an dernier l'écart s'est resserré au sein du duopole sur le terrain des livraisons, mais l'américain a pris l'avantage sur les commandes.

Le bilan des livraisons des avionneurs est toujours scruté de près, car il préfigure les résultats financiers, les compagnies aériennes acquittant la majorité du prix d'achat lorsqu'elles reçoivent leurs appareils.

La trésorerie d'Airbus s'est également nettement dégradée au premier trimestre.

La trésorerie disponible consolidée avant financement des clients s’est établie à -2,485 milliards d’euros contre -310 millions d’euros il y a un an "reflétant principalement le faible niveau de livraisons d’avions commerciaux".

Sur la famille A320, la mieux vendue d'Airbus, "Pratt & Whitney reste le principal facteur limitant du rythme de montée en cadence, avec un impact sur 2026 et 2027", prévient Airbus.

En conséquence, l’entreprise maintient sa prévision d'un rythme de production de cette famille d'avions compris entre 70 et 75 avions par mois d’ici la fin 2027, objectif revu à la baisse en février contre 75 auparavant.

Au cours de l'Assemblée générale le 14 avril, Guillaume Faury a également souligné que le problème de qualité des panneaux de l'A320 en décembre aurait "un impact résiduel" sur les livraisons "sur le premier semestre".

Les mauvaises performances côté avions commerciaux sont toutefois contrebalancées par le succès de la branche défense.

Le chiffre d'affaires dans ce domaine a progressé de 7% à 2,8 milliards d'euros.

"Dans la défense, notre priorité reste de répondre à la demande mondiale en augmentant la production sur l’ensemble de notre portefeuille de produits et de services. Dans ce contexte, nos perspectives pour 2026 restent inchangées", a souligné Guillaume Faury.

L'avionneur, qui emploie près de 170.000 personnes dans le monde, compte toujours livrer un nombre record de 870 avions commerciaux en 2026, soit plus que la meilleure année, en 2019, avant la pandémie du Covid (863 appareils).

Le carnet de commandes d'Airbus affiche 9.037 appareils, soit plus de dix ans de production au rythme actuel.