Airbus n'atteint pas ses objectifs de bénéfices en raison du ralentissement des livraisons lié à la pénurie de moteurs

* Le bénéfice d'Airbus au premier trimestre chute de 52%, en deçà des attentes

* Les retards de livraison des moteurs de Pratt & Whitney entravent les livraisons

* Airbus confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'année

* Le directeur général indique qu'aucun accord n'a encore été conclu avec Pratt, mais que les discussions se poursuivent

par Gianluca Lo Nostro

Le constructeur européen Airbus AIR.PA a annoncé mardi un bénéfice de base au premier trimestre qui a plus que diminué de moitié, bien en deçà des attentes du marché, alors que le plus grand constructeur aéronautique mondial a livré moins d'avions en raison d'une pénurie de moteurs qui offre à son concurrent Boeing une occasion de regagner du terrain.

Le bénéfice d'exploitation ajusté a chuté de 52% en glissement annuel pour s'établir à 300 millions d'euros (351 millions de dollars), tandis que le chiffre d'affaires a reculé de 7% à 12,65 milliards d'euros au cours du trimestre clos le 31 mars.

Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice d'exploitation ajusté de 348 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 12,39 milliards d'euros, selon les données consensuelles compilées par l'entreprise. Le constructeur aéronautique européen mène une course contre la montre pour livrer les 870 appareils qu'il s'est fixés pour 2026, après avoir livré 114 avions commerciaux au cours du trimestre, soit une baisse de 16% par rapport aux 136 de l'année précédente. Ce chiffre est également inférieur aux 143 appareils livrés au cours de la même période par Boeing , qui reprend de la vigueur sous la direction de son directeur général Kelly Ortberg .

Le groupe a laissé ses prévisions pour l'ensemble de l'année inchangées, réaffirmant un objectif de production compris entre 70 et 75 appareils de la famille A320 par mois d'ici fin 2027 – un objectif qu'il a revu à la baisse en février, après avoir initialement visé 75 appareils par mois d'ici le début de cette année-là.

LES RETARDS DE LIVRAISON DES MOTEURS PÈSENT SUR LES LIVRAISONS D'AVIONS

Même si les commandes restent solides, la société française est confrontée à des retards dans les livraisons de moteurs de la part du fournisseur américain Pratt & Whitney RTX.N , qui ne répondent pas à ses besoins.

Dans un conflit qui s'intensifie au sujet des retards de livraison de moteurs et qui menace ses efforts pour relancer la production d'avions, Airbus envisage désormais de réclamer des dommages-intérêts , ont déclaré à Reuters en mars deux personnes proches du dossier.

Le directeur général Guillaume Faury a déclaré qu'Airbus se trouvait toujours dans une impasse avec Pratt concernant les livraisons de moteurs, mais a souligné que les deux parties s'efforçaient activement de trouver une solution.

"Nous ne sommes pas encore parvenus à un accord", a déclaré Faury, "mais nous continuons à travailler sur deux fronts: d'une part, le litige, et d'autre part, une négociation visant à résoudre de manière constructive le désaccord qui nous oppose."

Pour expliquer le déficit de livraisons du trimestre, Airbus a invoqué un retard administratif affectant près de 20 appareils destinés à des clients chinois, bien que le problème ait depuis été résolu.

Faury a indiqué que la demande au Moyen-Orient n'avait pas été affectée, aucune annulation ni aucun report n'ayant été signalés. Selon lui, les prix élevés du kérosène stimulent la demande d'avions économes en carburant, même si certaines compagnies aériennes réduisent la fréquence de leurs vols.

(1 $ = 0,8542 euros)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))