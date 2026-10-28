Airbus maintient ses objectifs annuels et mise sur une forte hausse des livraisons en fin d'année

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(Mises à jour avec des citations du directeur général issues de la conférence de presse, l'évolution des ADR et des commentaires d'analystes tout au long de l'article)

* Airbus doit réaliser un quatrième trimestre record pour atteindre son objectif d’environ 870 livraisons

* Le résultat d'exploitation ajusté du troisième trimestre s'élève à 1,77 milliard d'euros, tandis que le chiffre d'affaires recule de 2 % à 17,47 milliards d'euros

* Le flux de trésorerie disponible avant financement des clients est négatif de 1,27 milliard d’euros depuis janvier, reflétant une hausse des stocks

par Gianluca Lo Nostro, Joanna Plucinska et Florence Loeve

Airbus AIR.PA a maintenu mercredi ses prévisions pour l’ensemble de l’année et ses plans de production après avoir publié des résultats mitigés pour le troisième trimestre, laissant les investisseurs se demander si le constructeur parviendra à atteindre son objectif annuel de livraisons d’avions.

Le plus grand constructeur aéronautique mondial a maintenu son objectif de livrer environ 870 appareils cette année, ce qui constituerait son meilleur résultat historique, et a laissé ses objectifs de production inchangés. Il lui faudra un quatrième trimestre record pour atteindre ce chiffre.

« Tout le monde va observer s’ils parviennent à atteindre ce chiffre de 870, ou s’ils devront, à un moment donné en décembre, indiquer qu’ils ne pourront pas y parvenir », a déclaré Ronan Murphy, directeur chez Alton Aviation Consultancy. « Ils doivent estimer qu’ils peuvent encore s’en approcher. »

Airbus a indiqué que son résultat d'exploitation ajusté s'élevait à 1,77 milliard d'euros (2 milliards de dollars) au cours du trimestre clos fin septembre, ce qui correspond globalement aux estimations des analystes recueillies dans un sondage réalisé par la société. Le chiffre d'affaires a reculé de 2 % à 17,47 milliards d'euros, soit un résultat inférieur à l'estimation de 17,91 milliards d'euros.

Les American Depositary Receipts (ADR) d’Airbus s’échangeaient en hausse de 1 % à la suite de la publication de ses résultats.

RAM – UN SCÉPTICISME CROISSANT

Airbus livre traditionnellement davantage d’avions au cours des derniers mois de l’année, mais a déjà été contraint de revoir à la baisse ses objectifs de livraison en fin d’année, en raison de pénuries de moteurs et d’autres contraintes liées à la chaîne d’approvisionnement qui avaient perturbé la production.

Airbus affirme que ces pressions ont récemment commencé à s’atténuer.

«Il y a deux ans, nous avons reporté une partie de la montée en puissance et nous avons progressé à un rythme plus lent vers cette montée en puissance pour plusieurs raisons, notamment les moteurs. Nous ne sommes plus dans cette situation», a déclaré le directeur général Guillaume Faury aux journalistes.

Les deux défauts de qualité distincts détectés sur certains avions de ligne A321neo et A330 ont été identifiés et maîtrisés, et les livraisons se poursuivent, a ajouté M. Faury.

M. Murphy a toutefois précisé que les tensions sur la chaîne d’approvisionnement s’étaient atténuées, mais n’avaient pas disparu.

« Les retards se sont ralentis, mais il subsiste encore des retards par rapport au calendrier initial », a déclaré M. Murphy.

STOCKS PRÊTS

Le flux de trésorerie disponible avant financement des clients s’élevait depuis janvier à -1,27 milliard d’euros, reflétant une hausse des stocks alors qu’Airbus se préparait à une accélération des livraisons en fin d’année et augmentait sa production en vue des livraisons de fin d’année.

« Nous approchons de la fin du mois d’octobre. Nos stocks sont élevés », a déclaré M. Faury, se montrant confiant quant à la capacité d’Airbus à atteindre son objectif de livraisons cette année.

Mardi, son concurrent Boeing BA.N a mis en avant des retards de production et des difficultés liées à la chaîne d’approvisionnement, le directeur général Kelly Ortberg ayant déclaré que le constructeur aéronautique américain ne parviendrait pas à atteindre ses principaux objectifs de production et de livraison d’avions cette année.

Airbus conserve une longueur d’avance sur son rival américain en matière de livraisons cette année, avec 547 appareils livrés à ce jour en 2026, contre 475 pour Boeing.

« Compte tenu des cadences de production actuelles et du fait que Boeing repousse ses objectifs de production pour le MAX, nous pensons qu’il existe un scepticisme croissant quant à la capacité des avionneurs à atteindre leurs objectifs de production au cours des deux prochaines années », ont déclaré les analystes de RBC.

(1 dollar = 0,8993 euro)