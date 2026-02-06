Airbus livraisons en janvier à 19, commandes brutes à 49

Airbus SE AIR.PA :
* LIVRAISONS EN JANVIER 2026 : 19 LIVRAISONS À 15 CLIENTS
* COMMANDES BRUTES EN JANVIER À 49
* COMMANDES NETTES EN JANVIER À 49
* AIRBUS A LIVRÉ 1 AVION A350 EN JANVIER
* AIRBUS A LIVRÉ 3 AVIONS A220-300 EN JANVIER
* AIRBUS A LIVRÉ 5 AVIONS A320NEO EN JANVIER
* AIRBUS A LIVRÉ 10 AVIONS A321NEO EN JANVIER
Texte original [https://tinyurl.com/2t2au5rt]
(Rédaction de Gdansk)
