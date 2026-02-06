 Aller au contenu principal
Airbus livraisons en janvier à 19, commandes brutes à 49
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 08:37

Airbus SE AIR.PA :

* LIVRAISONS EN JANVIER 2026 : 19 LIVRAISONS À 15 CLIENTS

* COMMANDES BRUTES EN JANVIER À 49

* COMMANDES NETTES EN JANVIER À 49

* AIRBUS A LIVRÉ 1 AVION A350 EN JANVIER

* AIRBUS A LIVRÉ 3 AVIONS A220-300 EN JANVIER

* AIRBUS A LIVRÉ 5 AVIONS A320NEO EN JANVIER

* AIRBUS A LIVRÉ 10 AVIONS A321NEO EN JANVIER

Texte original [https://tinyurl.com/2t2au5rt] Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

AIRBUS
189,5200 EUR Euronext Paris 0,00%
AIRBUS
189,560 EUR XETRA 0,00%
