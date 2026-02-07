Trump se défend de tout racisme, après la vidéo montrant les Obama en singes

L'ancien président américain Barack Obama et son épouse Michelle Obama, sur la scène de la convention nationale démocrate à Chicago, le 20 août 2024 dans l'Illinois ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Donald Trump s'est défendu vendredi de tout racisme, affirmant qu'il n'avait pas vu l'extrait d'une vidéo montrant Barack et Michelle Obama en singes avant qu'elle ne soit publiée sur le compte personnel du président américain sur son réseau social et qui a déclenché un tourbillon d'indignation politique.

La vidéo, depuis retirée, est restée en ligne une douzaine d'heures, le temps de susciter un tollé jusque dans son camp républicain, où les critiques à son égard sont pourtant quasi-inexistantes.

"Je n'ai regardé que la première partie" de la vidéo "et je n'ai pas vu l'ensemble", "personne ne savait ce qu'il y avait à la fin", partie qui inclut les images du premier président noir des Etats-Unis et de son épouse en primate, a fini par répondre Donald Trump en fin de journée, en quittant Washington à bord de l'avion présidentiel Air Force One.

"Je suis le président le moins raciste que vous ayez eu depuis longtemps", a-t-il ajouté, avant d'assurer condamner le contenu raciste de la vidéo.

Avant ces déclarations, la Maison Blanche a multiplié les atermoiements et même rétropédalé sur la diffusion de cette vidéo.

- "Enfumage" -

La porte-parole du président américain de 79 ans, Karoline Leavitt, avait dans un premier temps dénoncé une "fausse indignation" et attaqué les médias qui en faisaient état.

Puis, face à l'indignation, un haut responsable de l'exécutif à déclaré à l'AFP qu'"un employé de la Maison Blanche avait publié ce contenu par erreur".

"Personne ne croit à cet enfumage de la Maison Blanche, d'autant plus qu'ils avaient initialement défendu cette publication", a cinglé sur le réseau social X Kamala Harris, la rivale démocrate du milliardaire lors de la dernière présidentielle. "Nous savons tous parfaitement qui est Donald Trump et quelles sont ses convictions", a ajouté l'opposante d'origine indienne et jamaïcaine.

"C'est une bonne chose que ce contenu ait été retiré, il n'aurait jamais dû être publié et il ne représente pas la nation que nous sommes", a aussi réagi la sénatrice républicaine Katie Britt sur X.

La présidence américaine n'a rien précisé sur cet employé anonyme, ni sur la gestion du compte Truth Social de Donald Trump, devenu son canal officiel de communication, autant qu'un exutoire.

Le président américain Donald Trump, le 5 février 2026 à Washington ( AFP / SAUL LOEB )

La vidéo désormais retirée, d'un peu plus d'une minute, présente des preuves supposées de manipulations du scrutin de 2020, que le président républicain martèle contre toute évidence avoir remporté.

A la fin apparaît très rapidement un montage des époux Obama, le visage hilare sur un corps de singe, la jungle en toile de fond.

Le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, candidat potentiel à la présidentielle de 2028, a dénoncé un "comportement ignoble".

- "Raciste" -

L'indignation a gagné le camp conservateur.

Le sénateur conservateur Tim Scott, seul élu républicain noir à la chambre haute du Congrès, a évoqué sur X "la chose la plus raciste (qu'il ait) vue sortir de cette Maison Blanche".

Le sénateur américain Tim Scott, républicain de Caroline du Sud, le 10 septembre 2025 à Washington ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Le sénateur républicain du Mississippi Roger Wicker a parlé d'un contenu "totalement inacceptable".

Le montage a été publié à l'origine par le site d'extrême droite américain Patriot News Outlet, et republié à deux reprises par Donald Trump.

La Maison Blanche avait d'abord suivi sa stratégie habituelle, qui consiste à défendre ou amplifier les messages du président.

"Ceci est extrait d'une vidéo publiée sur internet représentant le président Trump en roi de la jungle, et les démocrates en personnages du +Roi Lion+. Arrêtez cette fausse indignation et rendez compte de quelque chose qui, aujourd'hui, veut dire quelque chose pour le public américain", a déclaré la porte-parole Karoline Leavitt, dans un communiqué transmis à l'AFP.

- Animosité -

La vidéo à laquelle Karoline Leavitt fait référence est un dessin animé créé par le compte pro-Trump @xerias_x. On y voit plusieurs figures démocrates, comme par exemple Joe Biden et Hillary Clinton, représentées comme des animaux, avec Donald Trump représenté en lion.

L'ancien président américain Barack Obama et le président élu Donald Trump lors des funérailles de l'ancien président Jimmy Carter, le 9 janvier 2025 à Washington ( AFP / ROBERTO SCHMIDT )

Mais la vidéo complotiste sur la fraude électorale diffusée sur le compte du président américain ne reprend qu'un seul très court extrait de ce dessin animé, celui qui montre les Obama en primates.

Donald Trump a une animosité particulière contre Barack Obama - resté silencieux sur cette affaire -, figure très populaire auprès des Américains.

Il ne l'appelle que "Barack Hussein Obama", utilisant son deuxième prénom, et a contribué à diffuser des théories du complot autour de la nationalité du démocrate.

Pendant sa campagne, le dirigeant républicain avait multiplié les déclarations violentes contre les immigrés et répercuté de fausses informations aux relents racistes.