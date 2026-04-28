Airbus : le CA bat les attentes au T1, la défense compense la baisse des livraisons d’avions commerciaux

Airbus AIR.PA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires au-dessus des attentes au premier trimestre, l'avionneur européen citant les performances de sa branche défense et espace malgré la baisse des livraisons d'avions commerciaux.

Sur les trois premiers mois de l'année, Airbus a affiché un chiffre d'affaires de 12,65 milliards d'euros, alors que les analystes attendaient en moyenne 12,38 milliards, selon un consensus compilé par le groupe.

Le chiffre d'affaires la branche défense et espace a augmenté de 7% sur un an, à 2,83 milliards d'euros, dit Airbus dans un communiqué en citant la hausse des volumes enregistrés par Air Power.

Selon le directeur général Guillaume Faury, cité dans le communiqué, dans le domaine de la défense, l'accent reste mis sur la satisfaction de la demande mondiale en augmentant la production sur l'ensemble du portefeuille de produits et de services du groupe.

Le chiffre d'affaires généré par les activités d'Airbus dans le domaine des avions commerciaux a reculé de 11% pour s'établir à 8,4 milliards d'euros, reflétant principalement la baisse des livraisons, qui s'établissent à 114 sur le trimestre, et la dépréciation du dollar américain.

Le constructeur aéronautique a par ailleurs confirmé ses objectifs annuels, et dit suivre de près l'impact potentiel de la situation au Moyen-Orient.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)