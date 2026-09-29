Airbus lance la campagne d'essai de son A350F

Le nouvel avion-cargo du constructeur européen a effectué un premier vol de 4 heures et 10 minutes, ouvrant une campagne d'essais de plus de 9 mois.

Airbus annonce que l'A350F, premier des deux appareils d'essai, a réalisé avec succès son vol inaugural, atteignant une altitude de 25 000 pieds. Les tests ont notamment porté sur la navigabilité, les qualités de vol et le fonctionnement des principaux systèmes.

Le second prototype est à un stade avancé de son assemblage final et doit entrer en peinture dans les prochaines semaines.

Doté d'une autonomie allant jusqu'à 8 700 kilomètres et d'une charge utile maximale de 111 tonnes, l'A350F affiche une masse maximale au décollage inférieure de 46 tonnes à celle des appareils concurrents. Ses moteurs Rolls-Royce Trent XWB-97 doivent permettre de réduire jusqu'à 40% la consommation de carburant et les émissions de carbone par rapport aux avions concurrents offrant des capacités comparables.

Fin août 2026, l'A350F totalisait 115 commandes auprès de 14 clients dévoilés et avait capté jusqu'à 59% du marché des avions-cargos de grande capacité.

Peu après 15h, le titre Airbus reculait de 0,6% à la Bourse de Paris.