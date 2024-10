Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: la compagnie Iberia reçoit son premier A321XLR information fournie par Cercle Finance • 30/10/2024 à 10:33









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que la compagnie Iberia a reçu son premier A321XLR, devenant ainsi la première compagnie à exploiter ce monocouloir long-courrier.



Cet appareil, doté de moteurs CFM LEAP-1A, sera d'abord utilisé sur des vols européens avant d'effectuer son premier vol transatlantique vers Boston en novembre.



Le président-directeur général d'Iberia, Marco Sansavini, souligne que cet avion permettra à Iberia de desservir de nouvelles destinations de manière 'plus performante'.



Conçu pour offrir un confort amélioré, l'A321XLR offre une autonomie étendue de 4 700 nm, une réduction de 30 % de consommation de carburant par siège, et est compatible avec 50 % de carburant durable, souligne Airbus.







Valeurs associées AIRBUS 138,44 EUR Euronext Paris -1,35%