 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Airbus indique vouloir se procurer davantage de moteurs à réaction Pratt & Whitney en 2027
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 22:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Airbus AIR.PA a déclaré mardi qu’il faisait pression pour obtenir davantage de moteurs de Pratt & Whitney pour 2027, à la suite d’un bras de fer avec les compagnies aériennes concernant les approvisionnements, et qu’il espérait en recevoir davantage de la part de son fournisseur alternatif CFM, qui respectait déjà les quantités convenues.

Lars Wagner, directeur général d’Airbus Commercial, a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse consacrée aux nouvelles prévisions commerciales qu’il s’attendait à ce que les problèmes persistants liés à l’approvisionnement en moteurs soient résolus d’ici 2028.

Pratt & Whitney, filiale de RTX RTX.N , a indiqué plus tôt que les perturbations liées à la maintenance, qui ont cloué au sol des centaines d’avions, s’atténuaient.

Valeurs associées

AIRBUS
194,600 EUR Euronext Paris +1,47%
RTX
193,670 USD NYSE -0,47%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
91,51 +3,04%
CAC 40
8 363,14 +0,28%
2CRSI
28,6 +9,08%
TOTALENERGIES
72,81 +2,35%
Or
4 077,93 +1,79%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank