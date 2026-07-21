Airbus indique vouloir se procurer davantage de moteurs à réaction Pratt & Whitney en 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Airbus AIR.PA a déclaré mardi qu’il faisait pression pour obtenir davantage de moteurs de Pratt & Whitney pour 2027, à la suite d’un bras de fer avec les compagnies aériennes concernant les approvisionnements, et qu’il espérait en recevoir davantage de la part de son fournisseur alternatif CFM, qui respectait déjà les quantités convenues.

Lars Wagner, directeur général d’Airbus Commercial, a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse consacrée aux nouvelles prévisions commerciales qu’il s’attendait à ce que les problèmes persistants liés à l’approvisionnement en moteurs soient résolus d’ici 2028.

Pratt & Whitney, filiale de RTX RTX.N , a indiqué plus tôt que les perturbations liées à la maintenance, qui ont cloué au sol des centaines d’avions, s’atténuaient.