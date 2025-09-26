Airbus Helicopters signe un contrat en Thaïlande pour deux h225 supplémentaires

Airbus SE AIR.PA :
* AIRBUS HELICOPTERS SIGNE UN CONTRAT AVEC L'ARMÉE DE L'AIR THAILANDAISE (ROYAL THAI AIR FORCE) POUR DEUX HÉLICOPTÈRES H225 SUPPLÉMENTAIRES
