CAC 40
7 823,11
+0,36%
Airbus Helicopters signe un contrat en Thaïlande pour deux h225 supplémentaires
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 11:20

Airbus SE AIR.PA :

* AIRBUS HELICOPTERS SIGNE UN CONTRAT AVEC L'ARMÉE DE L'AIR THAILANDAISE (ROYAL THAI AIR FORCE) POUR DEUX HÉLICOPTÈRES H225 SUPPLÉMENTAIRES

(Rédaction de Gdansk)

Défense

Valeurs associées

AIRBUS
193,4200 EUR Euronext Paris -0,23%
AIRBUS
193,520 EUR XETRA -0,21%
