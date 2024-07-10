Airbus fournira quatre Airbus A330 MRTT supplémentaires à l'Arabie Saoudite

Airbus SE AIR.PA :
* L'ARABIE SAOUDITE COMMANDE QUATRE AIRBUS A330 MRTT SUPPLÉMENTAIRES
* LE PREMIER AVION SERA CONVERTI AU DÉBUT DE L'ANNÉE 2026
* LES AVIONS ENTRERONT EN SERVICE ET REJOINDRONT LA FORCE AÉRIENNE ROYALE SAOUDIENNE EN 2027
* LE CONTRAT COMPREND ÉGALEMENT UN ENSEMBLE DE SERVICES DE SOUTIEN LOGISTIQUE
* LE CONTRAT COMPREND AUSSI LE TRANSFERT DE LA TECHNOLOGIE ET DU SAVOIR-FAIRE AUX ENTREPRISES LOCALES
Texte original [https://tinyurl.com/yc2jsw6z] Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
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