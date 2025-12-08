 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 097,88
-0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Airbus finalise l’acquisition des sites de Spirit AeroSystems
information fournie par AOF 08/12/2025 à 15:17

(AOF) - Airbus a finalisé la transaction avec Spirit AeroSystems portant sur l’acquisition d’actifs industriels dédiés à ses programmes d’avions commerciaux. Le constructeur aéronautique détient définitivement les anciens actifs du fabricant d'aérostructures américain. Il s'agit du site de Kinston (Caroline du Nord, États-Unis, sections de fuselage d'A350), intégré sous le nom Airbus Aerosystems Kinston ; du site de Saint-Nazaire (France, sections de fuselage d'A350), intégré sous le nom Airbus Atlantic Cadréan.

Airbus possède dorénavant aussi le site de Casablanca (composants d'A321 et d'A220), intégré sous le nom Airbus Atlantic Maroc Aero ; la production des ailes d'A220 et de la section centrale de fuselage d'A220 à Belfast (Irlande du Nord), devenant Airbus Belfast ; la production de composants de voilure pour A320 et A350 à Prestwick (Écosse), devenant une entité affiliée nommée Prestwick Aerosystems.

Le constructeur aéronautique détient aussi la production des pylônes d'A220, qui sera transférée depuis Wichita (Kansas, États-Unis) vers le site de Saint-Éloi, à Toulouse (France).

Airbus fait savoir, en outre, qu'il recevra une compensation de 439 millions de dollars, avec les ajustements habituels du prix d'achat et sous réserve d'un examen post-clôture conforme aux usages.

Le constructeur aéronautique recevra également certains montants destinés à régler des passifs au titre des dispositions des accords d'acquisition.

Défense

Valeurs associées

AIRBUS
197,7800 EUR Euronext Paris +0,55%
SPIRIT AERO HLDG-A
39,520 USD NYSE 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank