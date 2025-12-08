Airbus finalise l’acquisition des sites de Spirit AeroSystems

(AOF) - Airbus a finalisé la transaction avec Spirit AeroSystems portant sur l’acquisition d’actifs industriels dédiés à ses programmes d’avions commerciaux. Le constructeur aéronautique détient définitivement les anciens actifs du fabricant d'aérostructures américain. Il s'agit du site de Kinston (Caroline du Nord, États-Unis, sections de fuselage d'A350), intégré sous le nom Airbus Aerosystems Kinston ; du site de Saint-Nazaire (France, sections de fuselage d'A350), intégré sous le nom Airbus Atlantic Cadréan.

Airbus possède dorénavant aussi le site de Casablanca (composants d'A321 et d'A220), intégré sous le nom Airbus Atlantic Maroc Aero ; la production des ailes d'A220 et de la section centrale de fuselage d'A220 à Belfast (Irlande du Nord), devenant Airbus Belfast ; la production de composants de voilure pour A320 et A350 à Prestwick (Écosse), devenant une entité affiliée nommée Prestwick Aerosystems.

Le constructeur aéronautique détient aussi la production des pylônes d'A220, qui sera transférée depuis Wichita (Kansas, États-Unis) vers le site de Saint-Éloi, à Toulouse (France).

Airbus fait savoir, en outre, qu'il recevra une compensation de 439 millions de dollars, avec les ajustements habituels du prix d'achat et sous réserve d'un examen post-clôture conforme aux usages.

Le constructeur aéronautique recevra également certains montants destinés à régler des passifs au titre des dispositions des accords d'acquisition.