Airbus fait voler son avion-cargo A350F pour concurrencer Boeing

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation d'un responsable d'Airbus au paragraphe 5, et mise en contexte dans l'ensemble du texte)

* L'A350F entame neuf mois d'essais de certification

* Airbus a vendu 115 A350F contre 81 777-8F pour Boeing

* En valeur, environ un tiers du commerce mondial est acheminé par voie aérienne

par Tim Hepher

Airbus AIR.PA a effectué mardi le vol inaugural de son avion-cargo A350F, dont le lancement avait été retardé, élargissant ainsi son portefeuille dans le but de briser l'emprise de son rival Boeing

BA.N sur un segment vital du commerce mondial.

La version sans hublots de l’A350, l’avion long-courrier européen, s’est envolée en douceur pour un vol de quatre heures, marquant ainsi le début de neuf mois d’essais de certification avant son entrée en service en 2027 et son entrée en concurrence directe avec la série 777 de Boeing.

Des dizaines d’acheteurs, de financiers et de responsables de la chaîne d’approvisionnement ont assisté au décollage depuis les abords de la piste.

Environ un tiers du commerce mondial, en valeur, transite par voie aérienne, et la moitié de ce volume est transportée dans des avions-cargos spécialement conçus à cet effet plutôt que dans la soute des avions de ligne. La demande de fret aérien est en hausse, alors que les conflits bloquent le transport maritime dans le Golfe et que l’intelligence artificielle accélère la demande en semi-conducteurs.

« On assiste à un boom de l’IA en termes de puces et de serveurs, qui sont généralement acheminés par avion », a déclaré Crawford Hamilton, responsable du marketing des avions-cargos.

Le trafic de fret a progressé de 4,7 % au premier semestre de cette année, malgré une baisse des volumes au Moyen-Orient. Il s’agit du taux de croissance le plus élevé depuis la crise financière de 2008, a-t-il ajouté.

LE BASTION DE BOEING

Après avoir été pendant des décennies à la traîne derrière Boeing sur un créneau rentable représentant 10 % du marché mondial des avions à réaction, Airbus s’est engagé en 2021 dans le développement d’un avion-cargo dérivé de l’A350, pariant sur la croissance continue du commerce en ligne et de la demande en produits pharmaceutiques et électroniques.

L’entreprise espérait également se tailler une part des bénéfices substantiels que Boeing semblait tirer de son avion-cargo long-courrier à succès, le 777F, ce qui a poussé Boeing à riposter avec un modèle amélioré, le 777-8F.

Boeing domine depuis longtemps le marché des avions-cargos avec le 777F et, avant cela, le 767 et le jumbo-cargo 747, qui ont ouvert de nouvelles liaisons entre l’Asie et l’Occident.

Il fait valoir que ses avions-cargos plus grands permettent aux compagnies aériennes de générer davantage de revenus; Airbus affirme quant à lui que sa cellule plus légère est moins coûteuse à exploiter.

Airbus a vendu 115 A350F, contre 81 777-8F pour Boeing, qui font partie de la famille 777X, dont le lancement a été retardé. Les précédentes tentatives de pénétration du marché du fret ont échoué: la version cargo de l’A330 a été largement devancée en termes de ventes par le 777F, plus grand, et le projet de cargo A380 a été abandonné.

Boeing prévoit une demande de 930 avions-cargos dédiés au cours des 20 prochaines années. À cela s’ajouteront quelque 2 000 avions qui seront convertis en avions-cargos après avoir quitté le service de transport de passagers.