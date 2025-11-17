Airbus étudie la possibilité d'une version plus grande de l'A350

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Airbus AIR.PA étudie une éventuelle version plus grande de sa famille de jets A350, mais est satisfait des performances de son modèle A350-1000 existant, a déclaré lundi Christian Scherer, directeur général de son activité de construction d'avions commerciaux.

Les commentaires de Reuters sont intervenus peu après que Boeing a déclaré qu'il étudierait une version allongée potentielle de sa famille d'avions 777X retardée, après avoir vendu 65 exemplaires de son plus grand modèle actuel à la compagnie hôte Emirates lors de la première journée du salon aéronautique de Dubaï.