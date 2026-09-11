Airbus et Unseenlabs remportent un contrat de la DGA pour des satellites de renseignement

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information fournie par Boursorama avec Media Services•11.09.2026•11:35•
Il est impossible de maintenir les deux dispositifs sans faire "exploser le déficit", selon le ministre des Comptes publics. Indexer les retraites sur l'inflation couterait 6 milliards d'euros l'année prochaine, dont "on n'a pas aujourd'hui le premier euro". Donc, ...
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Le parquet de Saint-Brieuc, qui a ouvert en avril une enquête pour pollution des eaux visant une carrière exploitée par la multinationale Imerys dans les Côtes-d'Armor, a annoncé vendredi l'avoir élargie pour rechercher d'éventuelles infractions en matière de santé ...
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La Bourse de Paris retrouvait le goût du risque vendredi, portée par une baisse provisoire du pétrole et une lecture à tête reposée des commentaires de la Banque centrale européenne (BCE) la veille, avant des chiffres d'inflation aux Etats-Unis. Vers 11H00 de Paris, ...
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information fournie par Zonebourse•11.09.2026•11:21•
Korean Air annonce qu'elle proposera, à partir du 15 septembre, un service Wi-Fi haut débit gratuit à bord, fourni par Starlink, la division satellitaire de SpaceX, faisant du transporteur sud-coréen la première compagnie aérienne traditionnelle d'Asie de l'Est ...
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