Airbus et Unseenlabs remportent un contrat de la DGA pour des satellites de renseignement

Airbus SE AIR.PA :

* AIRBUS ET UNSEENLABS VONT CONSTRUIRE LES PROCHAINS SATELLITES FRANÇAIS DE RENSEIGNEMENT D'ORIGINE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

* LA DGA A ATTRIBUÉ LE CONTRAT CASSIOPÉE À AIRBUS DEFENCE AND SPACE ET À SON CO-CONTRACTANT UNSEENLABS

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(Rédaction de Gdansk)