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Airbus et Unseenlabs remportent un contrat de la DGA pour des satellites de renseignement
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 11:01
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Airbus SE AIR.PA :

* AIRBUS ET UNSEENLABS VONT CONSTRUIRE LES PROCHAINS SATELLITES FRANÇAIS DE RENSEIGNEMENT D'ORIGINE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

* LA DGA A ATTRIBUÉ LE CONTRAT CASSIOPÉE À AIRBUS DEFENCE AND SPACE ET À SON CO-CONTRACTANT UNSEENLABS

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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