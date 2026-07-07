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Airbus et MTU Aero Engines vont créer une coentreprise pour un moteur électrique à pile à combustible à hydrogène
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 18:00

Airbus SE AIR.PA :

* AIRBUS ET MTU AERO ENGINES VONT CRÉER UNE COENTREPRISE POUR DÉVELOPPER UN MOTEUR ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUE À PILE À COMBUSTIBLE À HYDROGÈNE

* LA NOUVELLE COENTREPRISE DEVRAIT DÉMARRER SES ACTIVITÉS EN 2027

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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