Airbus et Diehl Defence renforcent leur coopération dans la défense aérienne intégrée

Les deux partenaires veulent approfondir leurs liens dans les systèmes de défense aérienne et antimissile afin de répondre aux besoins croissants de l'OTAN et de l'Initiative européenne Sky Shield.

Airbus annonce la signature d'un accord avec Diehl Defence visant à intensifier leur coopération dans le domaine de la défense aérienne et antimissile intégrée (IAMD) à l'occasion du salon ILA Berlin 2026.

Les deux partenaires collaborent déjà sur le système de défense sol-air IRIS-T SLM, dans lequel Airbus fournit les solutions de commandement et de contrôle (C2), tandis que Diehl Defence assure l'intégration du système, des lanceurs et des effecteurs.

L'accord prévoit d'identifier des améliorations de produits afin de renforcer les capacités et l'agilité des systèmes communs, notamment via la création potentielle d'un environnement de développement partagé de type "battle lab".

Les deux groupes souhaitent également combiner les futures capacités C2 d'Airbus avec les effecteurs de Diehl Defence afin de développer un bouclier défensif entièrement interconnecté, capable de répondre aux exigences évolutives de l'OTAN et de l'Initiative européenne Sky Shield (ESSI).

Leur solution commune est déjà utilisée par plusieurs pays, dont l'Allemagne, la Bulgarie, le Danemark, l'Estonie, la Lettonie, la Slovénie, la Suède et la Suisse.

Le titre Airbus recule de 0,4% ce matin à Paris.