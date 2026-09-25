Airbus et Dassault Aviation, rivaux pour remplacer des F-16 portugais

(Zonebourse.com) - On savait les relations tendues entre Airbus et Dassault Aviation depuis le crash du projet SCAF et les difficultés autour de l'Eurodrone. C'est désormais autour du remplacement des F-16 portugais que les deux industriels pourraient s'affronter.

Airbus prévoit de soumettre dans les prochaines semaines au Portugal une proposition non sollicitée portant sur l'Eurofighter Typhoon, dans le cadre du remplacement de la flotte de F-16 du pays. Selon Reuters, l'offre devrait être présentée fin octobre ou début novembre et s'accompagner de solutions de financement publiques et privées destinées à faciliter le calendrier de paiement.

Le ministre portugais de la Défense, Nuno Melo, a estimé que la concurrence entre constructeurs était souhaitable afin de maximiser les retombées pour le pays.

Airbus viendrait ainsi concurrencer directement Dassault Aviation, qui a officiellement remis en juillet 2026 une offre Rafale au gouvernement et à l'Armée de l'air portugais. Dassault a par ailleurs annoncé hier, au nom des partenaires du programme Rafale, Thales et Safran, la signature d'un protocole d'accord avec AED Cluster Portugal afin d'explorer des coopérations avec l'industrie aéronautique et de défense locale.

A la suite de cette annonce, Jefferies avait estimé que cet accord constituait "une étape supplémentaire vers une commande de Rafale par le Portugal", après la décision de Lisbonne de ne pas commander de F-35. Le bureau d'études évoquait alors le remplacement d'une flotte d'environ 28 F-16.

Selon les dernières informations rapportées par Reuters, le besoin porterait finalement sur 24 nouveaux appareils. La compétition reste toutefois ouverte et l'appel d'offres officiel devrait intervenir après l'adoption par le Portugal d'une nouvelle loi de programmation militaire, qui doit prochainement être présentée à l'Assemblée.

Ce matin, Airbus recule de 1,1% à la Bourse de Paris tandis que Dassault Aviation cède 0,3%.

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