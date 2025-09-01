 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 712,45
+0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Airbus doit accélérer le rythme pour atteindre son objectif annuel de livraisons déclare des analystes
information fournie par Reuters 01/09/2025 à 14:08

Un Airbus A350-1000 au salon du Bourget

Un Airbus A350-1000 au salon du Bourget

Airbus va devoir livrer ses avions à un rythme record pour atteindre son objectif annuel, ont déclaré lundi des sources industrielles et des analystes alors que le plus grand constructeur d'avions au monde a livré une soixantaine d'appareils en août.

Le groupe européen, qui vise une augmentation de 7% de ses livraisons pour atteindre 820 avions cette année, a fait face à des retards dans la réception de moteurs et d'équipements de cabine.

Les livraisons déterminent le chiffre d'affaires et la génération de trésorerie et affectent les plans de croissance des compagnies aériennes.

Airbus s'est refusé à tout commentaire avant la publication des données mensuelles du mois d'août, vendredi.

(Reportage Tim Hepher, version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 14:21

    malanchon et panot disent que c'est pas la peine

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • GE AEROSPACE : La situation technique est plutôt incertaine
    GE AEROSPACE : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 01.09.2025 15:03 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Hebdo des marchés Amundi
    De nouveaux sommets historiques pour les actions américaines
    information fournie par Amundi 01.09.2025 15:00 

    Résilience de l'activité économique aux États-Unis, léger recul de la confiance des entreprises et des consommateurs de la zone euro, imposition de droits de douane secondaires à l'Inde par les Etats-Unis… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine. Le ... Lire la suite

  • ( AFP / MARCO BERTORELLO )
    Electricité: Eni paie une amende de 275.000 euros pour clore un litige sur des factures
    information fournie par Boursorama avec AFP 01.09.2025 14:52 

    Le fournisseur d'électricité Eni France a accepté de payer une amende de 275.000 euros pour clore un litige autour de factures ayant lésé plus de 77.000 clients français en 2022 et 2023, a annoncé lundi la Répression des fraudes. Cette amende transactionnelle vient ... Lire la suite

  • ( AFP / ANGELA WEISS )
    France: le secteur manufacturier se reprend un peu en août (PMI)
    information fournie par Boursorama avec AFP 01.09.2025 14:51 

    L'activité dans le secteur manufacturier s'est très légèrement reprise en août après que le recul de la demande s'est atténué, selon les données publiées lundi par S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB). L'indice PMI s'est redressé à 50,4 en août,

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank