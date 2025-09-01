Airbus doit accélérer le rythme pour atteindre son objectif annuel de livraisons déclare des analystes

Un Airbus A350-1000 au salon du Bourget

Airbus va devoir livrer ses avions à un rythme record pour atteindre son objectif annuel, ont déclaré lundi des sources industrielles et des analystes alors que le plus grand constructeur d'avions au monde a livré une soixantaine d'appareils en août.

Le groupe européen, qui vise une augmentation de 7% de ses livraisons pour atteindre 820 avions cette année, a fait face à des retards dans la réception de moteurs et d'équipements de cabine.

Les livraisons déterminent le chiffre d'affaires et la génération de trésorerie et affectent les plans de croissance des compagnies aériennes.

Airbus s'est refusé à tout commentaire avant la publication des données mensuelles du mois d'août, vendredi.

(Reportage Tim Hepher, version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)