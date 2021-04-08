Airbus dit avoir remporté 39 commandes brutes sur janvier-mars
Reuters•08/04/2021 à 17:58
8 avril (Reuters) - AIRBUS SE AIR.PA
* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 39 COMMANDES BRUTES SUR JANVIER-MARS
* AIRBUS ANNONCE -61 COMMANDES NETTES SUR JANVIER-MARS
* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 125 APPAREILS SUR JANVIER-MARS
* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 10 MODÈLES A350 SUR JANVIER-MARS
* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 57 MODÈLES A320NEO SUR JANVIER-MARS
* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 38 MODÈLES A321NEO SUR JANVIER-MARS
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(Gdansk Newsroom)
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