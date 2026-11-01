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Route du Rhum: premiers frissons, premiers incidents et premières envolées après le départ
information fournie par AFP 01/11/2026 à 21:44

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Vue aérienne du grand départ de la Route du Rhum : quelque 115 marins se lancent depuis Saint-Malo à l'assaut de l'Atlantique, le 1er novembre 2026 ( AFP / Loic VENANCE )

Vue aérienne du grand départ de la Route du Rhum : quelque 115 marins se lancent depuis Saint-Malo à l'assaut de l'Atlantique, le 1er novembre 2026 ( AFP / Loic VENANCE )

Les 115 marins engagés sur la Route du Rhum se sont lancés au large de Saint-Malo à l'assaut de l'Atlantique dimanche, pour un début de traversée périlleux déjà marqué par la collision de Violette Dorange avec un concurrent.

En milieu de soirée, le jeune Tom Laperche, à la barre du SVR Lazartigue, émargeait en tête devant deux de ses principaux concurrents en Ultim, Armel Le Cléac'h (Banque Populaire) et Anthony Marchand (Actual) quand à l'arrière de la flotte Dorange se dirigeait vers Roscoff (Finistère) pour une escale technique.

Laperche, ancien protégé de François Gabart, a un peu mieux négocié que les autres le passage d'une porte obligatoire au pied du cap Fréhel, avant de pointer son étrave vers la mer Celtique au nord-ouest.

"Ça y est, c'est parti pour la Route du Rhum ! Le vent est un peu retombé mais ça va forcir dans pas longtemps, direction la sortie de la Manche", a déclaré Le Cléac'h dans une vidéo envoyée du bord en milieu d'après-midi, quelques heures avant d'être flashé à 38 noeuds (70 km/h) au nord d'Ouessant.

A la barre d'un tout nouveau maxi-trimaran, le tenant du titre Charles Caudrelier a débuté très prudemment, perdant notamment du terrain lors des manoeuvres, mais il a tout de même réussi à rester au contact des leaders toute la journée.

Premiers incidents de course

Le monocoque Initiatives Coeur barré par Violette Dorange au départ de la Route du Rhum le 1er novembre 2026 au large de Saint-Malo (France) ( AFP / Loic VENANCE )

Le monocoque Initiatives Coeur barré par Violette Dorange au départ de la Route du Rhum le 1er novembre 2026 au large de Saint-Malo (France) ( AFP / Loic VENANCE )

Dans un vent qui s'est renforcé petit à petit, la vigilance a été de mise au sein d'une flotte compacte, pour éviter au maximum les avaries et réussir de nombreux changements de voile.

Mais malgré le petit temps au moment du coup de canon à 13h02 - une dizaine de noeuds au portant et une mer calme -, les premiers incidents n'ont pas tarder à arriver.

À la barre de l'Imoca Initiatives Coeur, la navigatrice Violette Dorange 25 ans a endommagé son foil tribord en percutant le trimaran Use it Again de Romain Pilliard, au large de l'île de Bréhat.

"Les deux skippers vont bien, mais les deux bateaux nécessitent des réparations. Ils font actuellement route vers Roscoff, où l’équipe d’Initiatives-Cœur les attend", a déclaré l'entourage de Dorange dans un communiqué en début de soirée.

La flotte réunissant quelque 115 marins se lance à l'assaut de la Route du Rhum, le 1er novembre 2026 depuis Saint-Malo ( AFP / Loic VENANCE )

La flotte réunissant quelque 115 marins se lance à l'assaut de la Route du Rhum, le 1er novembre 2026 depuis Saint-Malo ( AFP / Loic VENANCE )

Les escales techniques sont autorisées de manière illimitée dans les 150 premiers milles après le départ et les bateaux peuvent rester au port aussi longtemps qu'ils le souhaitent pour réparer avant de repartir.

Mais avec cette avarie, Violette Dorange voit son ambition de top 10 sur la reine des translantiques être fortement compromise.

La foule jusqu'au bout

Les Class 40 s'apprêtent à sortir du port de Saint-Malo pour se rendre sur la ligne de départ de la Route du Rhum, le 1er novembre 2026 ( AFP / Guillaume Saligot )

Les Class 40 s'apprêtent à sortir du port de Saint-Malo pour se rendre sur la ligne de départ de la Route du Rhum, le 1er novembre 2026 ( AFP / Guillaume Saligot )

Bien aidée par une météo historiquement clémente pour un départ de Route du Rhum, la fête aura tout de même duré toute la journée à Saint-Malo et autour pour célébrer les futurs exploits des 115 concurrents.

"Ces deux semaines de village ont été géniales. J'aime vraiment ces phases de partage avant les départs de course. Maintenant, c'est bon, il est temps d'y aller et de retrouver notre bulle de solitaire", a lancé Anthony Marchand dimanche matin juste avant d'embarquer.

Depuis le 20 octobre, au moins un million de personnes ont visité le village de la course, selon l'organisation, qui livrera un bilan consolidé lundi.

A Fréhel, 11.000 personnes, selon la préfecture, ont admiré dimanche les dernières manoeuvres visibles depuis la terre de la flotte, mélange de professionnels et d'amateurs, d'anciens monocoques et de trimaran ultra-modernes.

Ce sont ces derniers, les Ultim, des géants pouvant atteindre plus de 90 km/h sur l'eau, qui se sont logiquement échappés les premiers vers l'avant. Ils peuvent espérer effectuer la traversée en six jours, quand les voiliers les plus lents mettront près d'un mois pour arriver à Pointe-à-Pitre.

Sam Goodchild quitte le port de Saint-Malo à la barre de son Imoca Macif pour se rendre sur la ligne de départ de la Route du Rhum, le 1er novembre 2026 ( AFP / Guillaume Saligot )

Sam Goodchild quitte le port de Saint-Malo à la barre de son Imoca Macif pour se rendre sur la ligne de départ de la Route du Rhum, le 1er novembre 2026 ( AFP / Guillaume Saligot )

Derrière, une vingtaine de voiliers de la flotte d'Imoca, les monocoques du Vendée Globe, veulent se tester à deux ans d'un nouveau tour du monde sans escale en solitaire.

Dimanche soir, le favori de la course Sam Goodchild (Macif), à la barre du bateau vainqueur du Vendée Globe 2024/2025, avait pris les commandes.

Juste derrière, l'Italien Ambrogio Beccaria (Allagrande Mapei) et Elodie Bonafous (Petits Princes - Queguiner) étaient à ses trousses.

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