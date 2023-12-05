Airbus dit avoir remporté 1395 commandes nettes en janvier-novembre

Airbus SE AIR.PA :
* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 50 MODÈLES A350 SUR JANVIER-NOVEMBRE
* AIRBUS LIVRAISONS EN NOVEMBRE : 64 LIVRAISONS À 40 CLIENTS
* AIRBUS COMMANDES EN NOVEMBRE: 113
* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 623 APPAREILS SUR JANVIER-NOVEMBRE
* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 1395 COMMANDES NETTES SUR JANVIER-NOVEMBRE
* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 1512 COMMANDES BRUTES SUR JANVIER-NOVEMBRE
* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 205 MODÈLES A320NEO SUR JANVIER-NOVEMBRE
* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 279 MODÈLES A321NEO SUR JANVIER-NOVEMBRE
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(Rédaction de Gdansk)
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