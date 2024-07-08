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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Airbus dit avoir livré 323 appareils entre janvier et juin
information fournie par Reuters 08/07/2024 à 18:10

Airbus SE AIR.PA :

* DIT AVOIR REMPORTÉ 327 COMMANDES BRUTES SUR JANVIER-JUIN

* DIT AVOIR REMPORTÉ 310 COMMANDES NETTES SUR JANVIER-JUIN

* DIT AVOIR LIVRÉ 21 MODÈLES A350 SUR JANVIER-JUIN

* DIT AVOIR LIVRÉ (BRUT) 323 APPAREILS SUR JANVIER-JUIN

* DIT AVOIR LIVRÉ 114 MODÈLES A320NEO SUR JANVIER-JUIN

* DIT AVOIR LIVRÉ 147 MODÈLES A321NEO SUR JANVIER-JUIN

* DIT AVOIR ENREGISTRÉ 73 COMMANDES BRUTES EN JUIN 2024

Texte original tinyurl.com/2acvp6kc Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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