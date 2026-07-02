Airbus Defence and Space signe un contrat avec L'ESA pour le satellite Aeolus-2

Airbus SE AIR.PA :
* AIRBUS DEFENCE AND SPACE A SIGNÉ LE CONTRAT INITIAL SUR LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION DU SATELLITE DE MESURE DU VENT AEOLUS-2 POUR L'ESA
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
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Le candidat de gauche battu lors de l'élection présidentielle au Pérou, Roberto Sánchez, a annoncé mercredi avoir déposé un recours devant la Commission interaméricaine des droits de l'Homme (CIDH) pour contester la victoire de la conservatrice Keiko Fujimori. ... Lire la suite
C'est une décision rarissime : la Cour de révision a annulé jeudi la condamnation à la prison à perpétuité de Dany Leprince dans le célèbre dossier criminel du quadruple meurtre dans la Sarthe en 1994, et ordonné qu'il soit rejugé. "Il faut que la vérité éclate", ... Lire la suite
Le nouveau chef de la Réserve fédérale américaine (Fed) Kevin Warsh s'est montré soucieux du niveau des prix mercredi sans s'attirer les foudres de la Maison Blanche, qui se méfie au contraire de certains de ses collègues. Les prix sont "trop élevés", a résumé ... Lire la suite
Un non-lieu a été prononcé jeudi en faveur de la ministre Aurore Bergé dans le dossier des crèches privées, les investigations n'ayant pas permis de démontrer qu'elle ait menti sous serment sur ses liens avec une lobbyiste, a annoncé le procureur général près la ... Lire la suite
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