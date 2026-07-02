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Airbus Defence and Space signe un contrat avec L'ESA pour le satellite Aeolus-2
information fournie par Reuters 02/07/2026 à 10:05

Airbus SE AIR.PA :

* AIRBUS DEFENCE AND SPACE A SIGNÉ LE CONTRAT INITIAL SUR LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION DU SATELLITE DE MESURE DU VENT AEOLUS-2 POUR L'ESA

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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