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Airbus Defence and Space a signé un contrat pour les satellites Iris²
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 13:57
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Airbus SE AIR.PA :

* LANCE LE DÉVELOPPEMENT DES SATELLITES IRIS² POUR LE COMPTE D'EUTELSAT

* AIRBUS DEFENCE AND SPACE A SIGNÉ LE CONTRAT INITIAL POUR LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION DE LA PREMIÈRE TRANCHE DE SATELLITES IRIS²

* AIRBUS ET THALES ALENIA SPACE SONT RESPONSABLES DE LA PREMIÈRE TRANCHE DU SEGMENT LEO, COMPOSÉE D'AU MOINS 66 SATELLITES, DONT LA LIVRAISON EST PRÉVUE EN 2029

Texte original [https://tinyurl.com/2wfjhjpj]

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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