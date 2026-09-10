Airbus Defence and Space a signé un contrat pour les satellites Iris²

information fournie par Boursorama avec Media Services • 10.09.2026 • 14:09 •

Les notaires proposent également une réforme de la fiscalité de la plus-value immobilière des particuliers, pour la rendre moins contraignante et favoriser les ventes de biens. Alors que les transmissions de patrimoine ont lieu de plus en tard dans la vie des héritiers, ... Lire la suite