Airbus Defence and Space a signé un contrat pour les satellites Iris²

Airbus SE AIR.PA :
* LANCE LE DÉVELOPPEMENT DES SATELLITES IRIS² POUR LE COMPTE D'EUTELSAT
* AIRBUS DEFENCE AND SPACE A SIGNÉ LE CONTRAT INITIAL POUR LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION DE LA PREMIÈRE TRANCHE DE SATELLITES IRIS²
* AIRBUS ET THALES ALENIA SPACE SONT RESPONSABLES DE LA PREMIÈRE TRANCHE DU SEGMENT LEO, COMPOSÉE D'AU MOINS 66 SATELLITES, DONT LA LIVRAISON EST PRÉVUE EN 2029
Texte original [https://tinyurl.com/2wfjhjpj]
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(Rédaction de Gdansk)
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