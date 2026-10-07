Airbus décroche une commande roumaine pour 12 hélicoptères militaires H225M

Le groupe aéronautique va fournir des appareils destinés à remplacer progressivement la flotte de Puma de l'armée de l'air roumaine.

Airbus annonce que le gouvernement roumain a signé un contrat portant sur l'acquisition de 12 hélicoptères multirôles H225M. L'accord a été conclu avec la Direction générale de l'armement (DGA) française dans le cadre de l'instrument européen Security Action for Europe (SAFE), destiné à accélérer les investissements dans les capacités de défense.

Les 12 appareils amorceront le remplacement des IAR-330 Puma actuellement exploités par l'armée de l'air roumaine et seront utilisés pour des opérations conventionnelles et spéciales. La Roumanie avait déjà commandé 2 H215M en configuration navale.

Il s'agit du 2e contrat conclu entre la Roumanie et Airbus Helicopters dans le cadre de SAFE, après une récente commande de 7 H160 et 5 H145 destinés à des missions de service public. Airbus souligne également son partenariat industriel de long terme avec IAR, seul constructeur d'hélicoptères du pays.

Peu après 14h30, le titre Airbus évolue à proximité de son point d'équilibre, autour des 188 euros.