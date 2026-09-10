Airbus décroche une commande française pour 8 drones U050 Capa-X

Le ministère des Armées renforce ainsi son équipement en drones tactiques après une première évaluation concluante menée auprès des forces françaises.

Airbus annonce une commande additionnelle de la Direction de la Maintenance Aéronautique (DMAé) portant sur quatre systèmes comprenant chacun deux drones aériens sans pilote U050 Capa-X, soit huit appareils au total. Deux systèmes sont destinés à la Marine nationale et deux à l'Armée de terre, dans le cadre du programme d'évaluation du Système de Drone Tactique Léger (SDTL). Les livraisons sont prévues courant 2027.

Cette commande intervient après des essais menés à terre et en mer en 2025 et début 2026. Le drone de 120 kg a notamment démontré une autonomie de 7 heures avec une capacité bi-charge et une portée de 100 km, tandis que son endurance maximale atteint 10 heures et sa capacité d'emport 20 kg.

Dans sa première configuration, l'U050 Capa-X embarque des capacités de renseignement d'origine image (ROIM) et de renseignement d'origine électromagnétique (ROEM). Sa conception modulaire permettra d'intégrer de nouvelles capacités selon les besoins opérationnels.

Le titre Airbus reculait de 0,4% peu après à 15h à Paris.