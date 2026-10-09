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Airbus décroche une commande ferme de 110 avions auprès d’Avolon
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 13:23

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Airbus SE AIR.PA :

* AVOLON PASSE UNE COMMANDE FERME DE 110 APPAREILS AIRBUS

* 35 A330-900 ET 75 APPAREILS A320NEO

Texte original [https://tinyurl.com/4ycjwme8]

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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