Airbus décroche une commande ferme de 110 avions auprès d’Avolon

Airbus SE AIR.PA :
* AVOLON PASSE UNE COMMANDE FERME DE 110 APPAREILS AIRBUS
* 35 A330-900 ET 75 APPAREILS A320NEO
Texte original [https://tinyurl.com/4ycjwme8]
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
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* AVOLON PASSE UNE COMMANDE FERME DE 110 APPAREILS AIRBUS
* 35 A330-900 ET 75 APPAREILS A320NEO
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(Rédaction de Gdansk)
Le groupe britannique Virgin, qui n'a quasiment plus d'activité en France depuis la vente de ses Megastores en 2001, envisage d'y revenir en train à grande vitesse : il compte attaquer le monopole d'Eurostar sur le lien transmanche via le lancement de 13 liaisons ... Lire la suite
Les négociations entre Téhéran et Washington ne pourront réussir qu'en l'absence de "pression et de menace", a déclaré vendredi le président iranien Massoud Pezeshkian, lors d'un sommet régional au Turkménistan. "Le dialogue n'a de sens et n'a une chance de réussir ... Lire la suite
Le 9 octobre 2026 C'est la double peine pour les investisseurs. Les marchés sont toujours minés par le renchérissement du prix du baril de pétrole qui repart à la hausse en direction des 105 dollars et la remontée des taux d'intérêt en raison des tensions qui persistent ... Lire la suite
Le candidat à l'Elysée insiste cependant sur la nécessité d'une "immigration de travail" dans certains secteurs. A l'occasion d'un grand oral sur le plateau de France 2 jeudi 9 octobre, Édouard Philippe a proposé de "diviser par deux l'immigration légale", et a ... Lire la suite
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