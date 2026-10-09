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Les deux Renoir dérobés au musée de Cagnes-sur-Mer retrouvés
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 15:23

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Des voleurs dérobent des tableaux au musée Renoir, sur la Côte d'Azur

Des voleurs dérobent des tableaux au musée Renoir, sur la Côte d'Azur

‌Les deux tableaux dérobés ​il y a un peu plus d'un mois au ​musée Renoir de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) ont été ​retrouvés par la ⁠police et six suspects ‌ont été arrêtés, a déclaré vendredi le maire ​Rassemblement ‌national (RN) de la ville, ⁠Bryan Masson.

Lors du vol de ces deux tableaux - "Madame Colonna ⁠Romano" et "Jeune ‌femme au puits" d'Auguste ⁠Renoir - le 8 ‌septembre, deux cambrioleurs avaient ⁠abandonné dans leur fuite deux ⁠autres oeuvres ‌du peintre français.

" Les savoir ​retrouvés ‌est un immense soulagement", déclare Bryan Masson dans ​un communiqué.

Le bureau du procureur de ⁠Marseille n'a pas répondu dans l'immédiat à des demandes de détails.

(Rédigé par Dominique Vidalon, Inti Landauro et Benoit ​Van Overstraeten)

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