Les deux Renoir dérobés au musée de Cagnes-sur-Mer retrouvés

Des voleurs dérobent des tableaux au musée Renoir, sur la Côte d'Azur
Les deux tableaux dérobés il y a un peu plus d'un mois au musée Renoir de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) ont été retrouvés par la police et six suspects ont été arrêtés, a déclaré vendredi le maire Rassemblement national (RN) de la ville, Bryan Masson.
Lors du vol de ces deux tableaux - "Madame Colonna Romano" et "Jeune femme au puits" d'Auguste Renoir - le 8 septembre, deux cambrioleurs avaient abandonné dans leur fuite deux autres oeuvres du peintre français.
" Les savoir retrouvés est un immense soulagement", déclare Bryan Masson dans un communiqué.
Le bureau du procureur de Marseille n'a pas répondu dans l'immédiat à des demandes de détails.
(Rédigé par Dominique Vidalon, Inti Landauro et Benoit Van Overstraeten)
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