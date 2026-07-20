Airbus décroche une commande de 8 hélicoptères H145 en Arabie saoudite

Le constructeur aéronautique renforce son partenariat avec The Helicopter Company, principal opérateur commercial d'hélicoptères du royaume, avec une nouvelle commande annoncée au salon aéronautique de Farnborough.

Airbus annonce une commande ferme de 8 hélicoptères H145 supplémentaires de la part de The Helicopter Company (THC), une société détenue par le Fonds d'investissement public (Public Investment Fund, PIF) d'Arabie saoudite. Les livraisons sont prévues entre 2027 et 2028 dans le cadre de l'accord-cadre signé en 2024, qui porte sur jusqu'à 120 hélicoptères Airbus de différents types.

Les H145 viendront soutenir le développement des activités de THC, notamment les services médicaux d'urgence (Emergency Medical Services, EMS) et d'autres missions critiques en Arabie saoudite et à l'international.

Le directeur général de THC, Arnaud Martinez, indique que cette commande permettra de renforcer les capacités opérationnelles de l'entreprise et d'accompagner son expansion hors du royaume. De son côté, le directeur général d'Airbus Helicopters, Matthieu Louvot, souligne que cette nouvelle commande témoigne de la confiance accordée au H145, dont les performances sont déjà éprouvées dans les conditions climatiques exigeantes de l'Arabie saoudite.

Aux alentours de 15h, le titre Airbus reculait de près de 1% à la Bourse de Paris.