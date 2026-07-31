Airbus décroche le contrat du satellite militaire sécurisé SpainSat NG-III

Le groupe aéronautique et spatial va développer le troisième satellite de la constellation espagnole de télécommunications sécurisées, destiné aux besoins de défense et des autorités publiques.

Airbus annonce avoir été retenu par Hisdesat comme maître d'oeuvre du développement et de la construction de SpainSat NG-III, présenté comme "le satellite européen de télécommunications sécurisées le plus avancé". Le programme vise à renforcer les capacités de communications chiffrées pour l'Espagne, l'OTAN et leurs alliés.

Le satellite bénéficiera d'améliorations technologiques offrant davantage de souplesse opérationnelle, une capacité de transmission accrue et une meilleure protection contre le brouillage et les menaces électroniques. Développé par Airbus en Espagne, il intégrera des antennes actives en bande X capables de reconfigurer leur couverture jusqu'à 1 000 fois par seconde, tandis que Thales Alenia Space Espagne fournira les charges utiles en bande UHF (ultra haute fréquence) et en bande Ka militaire.

SpainSat NG-III embarquera également des dispositifs de résilience contre les impulsions électromagnétiques et les explosions nucléaires à haute altitude, conformément aux normes les plus exigeantes de l'OTAN en matière de renseignement d'origine électromagnétique, d'anti-brouillage et d'anti-usurpation. Associé à SpainSat NG-I, lancé en 2025, le système couvrira près des deux tiers de la planète.

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