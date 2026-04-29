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Airbus décolle malgré une baisse des livraisons au T1
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 10:42

L'action Airbus AIR.PA progresse mercredi, l'avionneur européen ayant confirmé ses objectifs malgré une baisse des livraisons et du bénéfice d'exploitation au premier trimestre.

Le groupe a annoncé mardi avoir livré 114 avions commerciaux au cours du premier trimestre, en baisse de 16% par rapport aux 136 livrés un an plus tôt.

Bien que le chiffre d'affaires ait dépassé les attentes, le bénéfice d'exploitation ajusté du premier trimestre est ressorti à 300 millions d'euros, soit 14% de moins que la prévision moyenne de 348 millions d'euros selon un consensus établi par le groupe.

Dans une note, les analystes de Jefferies déclarent croire que les commentaires sur la production se veulent rassurant.

"Nous avons constaté que les commentaires de la direction étaient utiles, indiquant que la montée en puissance se déroule conformément au plan prévu pour 2026", ont-ils écrit dans une note.

À la Bourse de Paris, l'action Airbus gagne 1,9% à 8h24 GMT à 169,24 euros, tandis que le CAC 40 .FCHI perd 0,48% au même moment.

Alors l'avionneur européen a perdu près de 16% en Bourse depuis le début de l'année, le titre avoir ouvert sur des gains de près de 3%, s'envolant vers le haut de l'indice français de référence.

Jefferies cite toutefois "un contexte où la résilience du trafic aérien suscite des inquiétudes et où l'accélération des livraisons reste limitée à ce stade du deuxième trimestre".

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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