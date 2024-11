Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: contrat avec SkyAlyne pour 19 hélicoptères H135 information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 16:35









(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters a signé un contrat historique avec SkyAlyne, une coentreprise entre les leaders canadiens de la défense CAE et KF Aerospace, pour fournir à l'Aviation royale canadienne (ARC) 19 hélicoptères Airbus H135.



Le contrat fait partie du Programme de formation des futurs équipages (FAcT) du Canada. Il s'agit de la première fois que des hélicoptères Airbus voleront au sein des Forces armées canadiennes.



Les hélicoptères bimoteurs seront terminés et livrés depuis l'usine d'Airbus Helicopters située à Fort Erie, en Ontario, au Canada. Les livraisons devraient commencer au premier semestre 2026.



' L'acquisition de la flotte d'Airbus H135 pour l'ARC est une étape importante pour SkyAlyne et le programme FAcT, car elle consolide un élément essentiel du calendrier du programme ', a déclaré Kevin Lemke, cadre supérieur de SkyAlyne.



' Ce contrat marque l'entrée réussie d'Airbus Helicopters sur le marché militaire canadien. Alors que nous célébrons 40 ans de service aux clients canadiens sur le plan local, nous sommes honorés de contribuer à la sécurité des Canadiens pour de nombreuses années à venir. ' a déclaré Dwayne Charette, président d'Airbus Helicopters au Canada.





Valeurs associées AIRBUS 140,28 EUR Euronext Paris -0,93%