Airbus-Contrat avec la République d'Arménie pour six H145

Airbus SE AIR.PA :
* AIRBUS HELICOPTERS ET LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE ONT SIGNÉ UN CONTRAT PORTANT SUR L'ACQUISITION DE SIX HÉLICOPTÈRES H145
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
Airbus SE AIR.PA :
* AIRBUS HELICOPTERS ET LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE ONT SIGNÉ UN CONTRAT PORTANT SUR L'ACQUISITION DE SIX HÉLICOPTÈRES H145
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