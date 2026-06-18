information fournie par Reuters • 18/06/2026 à 11:07

Airbus-Contrat avec la République d'Arménie pour six H145

Airbus SE AIR.PA :

* AIRBUS HELICOPTERS ET LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE ONT SIGNÉ UN CONTRAT PORTANT SUR L'ACQUISITION DE SIX HÉLICOPTÈRES H145

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(Rédaction de Gdansk)