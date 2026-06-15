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Airbus-Contrat avec Avincis pour un maximum de 15 H145
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 10:21

Airbus SE AIR.PA :

* AVINCIS SIGNE UN CONTRAT PORTANT SUR UN MAXIMUM DE 15 HÉLICOPTÈRES AIRBUS H145

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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