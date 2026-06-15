Airbus-Contrat avec Avincis pour un maximum de 15 H145

Airbus SE AIR.PA :
* AVINCIS SIGNE UN CONTRAT PORTANT SUR UN MAXIMUM DE 15 HÉLICOPTÈRES AIRBUS H145
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
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SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
Commentaires de Michael Krautzberger, CIO Public Markets chez AllianzGI La Fed devrait maintenir ses taux inchangés en juin, avec un changement de ton marqué : les taux directeurs resteront inchangés, mais la tendance à l'assouplissement devrait être abandonnée. ... Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne donnent pas de signaux particuliers. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite
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