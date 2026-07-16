Airbus confie ses données sensibles à Scaleway (Iliad) pour un cloud souverain

par Leo Marchandon et Gianluca Lo Nostro

Airbus AIR.PA a annoncé jeudi avoir signé un contrat pluriannuel avec Scaleway, filiale d'Iliad, en vue de fournir une infrastructure cloud destinée à des applications sensibles dans les domaines de l'industrie et de la défense, afin de soutenir le déploiement d'outils d'intelligence artificielle développés en collaboration avec la start-up française Mistral.

L'avionneur européen a déclaré que Scaleway hébergerait des applications critiques couvrant la conception des aéronefs, l'ingénierie, la production industrielle ainsi que les opérations de l'entreprise.

Airbus a signé en mai un partenariat avec Mistral en vue de développer conjointement des outils d'intelligence artificielle sur mesure pour les secteurs de l'aérospatiale et de la défense.

"Le fait que les modèles Mistral soient déjà déployés sur l'infrastructure Scaleway va nous permettre aussi, nous, d'accélérer notre démarche d'IA", a déclaré Catherine Jestin, vice-présidente exécutive chargée du numérique.

Airbus prévoit d'utiliser la technologie de Mistral pour des applications militaires et des systèmes aéronautiques certifiés, des domaines dans lesquels l'entreprise souhaite que des partenaires européens se chargent de la propriété intellectuelle, de la recherche et du développement, ainsi que des données sensibles.

SOUVERAINETÉ DIGITALE

Catherine Jestin a ajouté qu'Airbus avait sélectionné Scaleway après avoir évalué eu "trois grands paquets de critères" élaborés sur la base d'une liste de besoins exprimés par les équipes du constructeur aéronautique et portant sur plus de 150 fonctionnalités.

"Le deuxième paquet (concernait) des critères légaux et en particulier la fameuse protection contre le 'kill switch' et contre l'application des lois extraterritoriales", a-t-elle précisé.

Airbus va migrer environ 70 applications critiques vers Scaleway d'ici fin 2028, ce programme plus vaste pouvant potentiellement porter sur jusqu'à 900 applications au cours des cinq à six prochaines années.

La valeur de cet accord n'a pas été dévoilée par Airbus.

(Gianluca Lo Nostro et Leo Marchandon à Gdansk; version française Augustin Turpin)